Grávida é morta a tiros em casa por cinco homens

Agentes da Polícia Mlitar estão no local. O crime aconteceu no bairro da Pratinha 2, na rua 13 de junho.

Ana Gabriele Silva de Almeida, grávida de nove meses, foi assassinada a tiros em casa, na noite deste sábado (3). De acordo com informações preliminares, cinco homens vestidos de gari chegaram atirando na mulher, que estava em frente à sua casa. Ela correu para dentro da residência, mas morreu no banheiro.

