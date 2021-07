Jornalistas são imunizados contra a Covid-19 em Santarém: ‘momento de vitória’

Jornalistas são imunizados contra a Covid-19 em Santarém — Foto: Adilson Silveira

Cerca de 50 profissionais com nomes em lista receberam a primeira dose do imunizante. Pará está entre estados com mais mortes de jornalistas no Brasil.

Uma dose que representa esperança por dias melhores e fortalecimento imunológico na luta contra a Covid-19. O sentimento de ser imunizado contra o coronavírus se manifestou de várias formas nesta segunda-feira (12) quando jornalistas que atuam em Santarém, no oeste do Pará, receberam a primeira primeira dose de imunizante.

Foram vacinados cerca de 50 profissionais que estão diariamente levando informações meio a uma das maiores pandemias da história recente. A quantidade de trabalhadores da comunicação é maior, no entanto, outros já tinham se vacinado por conta da idade ou por comorbidades.

Todo os jornalistas estavam com nomes em uma lista fechada, montada a partir de dados repassados pelo Sindicato dos Jornalistas do Pará (Sinjor). A imunização foi sala do setor de comunicação da Prefeitura

A jornalista Alana Leal comemorou a aplicação da primeira dose e ressaltou a importância do ciclo de imunização.

“É uma categoria que está exposta a todo momento para levar informações à população, então é muito importante esse momento, muita gente estava esperando. A vacinação salva vidas e é preciso completar o ciclo de duas doses”, disse.

A Diretoria Regional e o Sinjor começaram as tratativas de vacinação com a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) ainda no início de 2021. Com a inclusão da categoria no Plano de Imunização, os primeiros vacinados foram em Belém seguidos por Santarém.

“Nossa luta se intensificou quando foram registrados casos da variante P1, quando fizemos um relatório para sensibilizar o governado do estado e Ministério Público”, explicou a diretora de interiorização do Sinjor-PA, Talita Baena.

Após apresentação ao MPPA, foram definidos critérios de imunização de jornalistas diplomados, registrados ou de carteira assinada.

“É momento de vitória. Belém e Santarém são as cidades com mais jornalistas vítimas da Covid, e a gente conseguiu a vacinação. Nossa próxima etapa é vacinar jornalistas em outras cidades até o fim do mês”, completou.

Pará com altos números

O Pará está entre os três estados do Brasil com mais mortes de jornalistas, ao lado São Paulo e Amazonas. Até o domingo foram 24 óbitos registrados.

O Brasil, porém, lidera com a maior quantidade de jornalistas mortos por Covid-19 do mundo. Até março, quando foi divulgado um relatório sobre os casos, 169 já tinham perdido a vida para a doença.

Na América Latina, o país superou o Peru, que registra 140 mortes, segundo dados da Press Emblem Campaign. De acordo com a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), o ano de 2020 registrou a média de 8,5 mortes por mês; em 2021, no primeiro trimestre, atingiu-se a marca de 28,6 mortes, praticamente uma por dia.

