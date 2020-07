Grêmio cede empate ao Ypiranga e perde os 100% no segundo turno do Gauchão

O Grêmio tropeçou pela primeira vez no segundo turno do Campeonato Gaúcho. Em partida da quinta rodada, a equipe de Renato Portaluppi empatou em 1 a 1 com o Ypiranga na manhã deste domingo. O confronto foi disputado no Centro de Treinamento Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre.

O resultado deixa o Grêmio com 13 pontos, liderando o Grupo B com cinco pontos a mais que o segundo colocado Esportivo. Já o Ypiranga segue na quinta colocação do Grupo A com três pontos somados, sem chances de classificação para a próxima fase.

Na próxima rodada, que encerra a fase de grupos do segundo turno, o Grêmio visita o Novo Hamburgo, enquanto o Ypiranga recebe o Caxias.

O jogo- Na primeira etapa, o Grêmio adotou uma postura mais ofensiva que os adversários e criou as principais chances de gol. Ainda assim, a equipe de Renato Gaúcho não teve facilidade para balançar as redes do Ypiranga.

O Tricolor conseguiu chegar ao gol aos 37 minutos, quando Diego Souza aproveitou um rebote do goleiro Deivity para finalizar. A alegria gremista, no entanto, não durou muito tempo. Aos 43 minutos, o lateral-direito Muriel empatou para o Ypiranga com uma bomba de fora da área.

Na etapa final, o Grêmio passou a ter mais dificuldades para criar chances de gol. O técnico Renato Gaúcho jogou o time mais para frente e Tricolor passou a apostar nas bolas aéreas.

A principal oportunidade do Grêmio foi ocorrer nos acréscimos, quando Matheus Henrique saiu na cara do gol mas parou na defesa de Deivity, fazendo com que o empate fosse mantido até o apito final.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)26/07/2020 13:36

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...