Corinthians vence o Oeste e se garante nas quartas do Paulista com ajuda do São Paulo

Neste domingo, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o Oeste por 2 a 0 na Arena Barueri e garantiu vaga nas quartas de final. Mesmo com fraco desempenho, a equipe alvinegra conquistou a vitória com gols de Danilo Avelar, na etapa inicial, e Ederson, no fim do segundo tempo.

A classificação só foi possível pela ajuda de um rival. Isso porque o São Paulo bateu o Guarani na Vila Belmiro. Assim, o Timão chegou aos 17 pontos e ultrapassou o time de Campinas, que estacionou nos 16, garantindo o segundo lugar do Grupo D.

Com isso, o Corinthians terá duelo duro nas quartas de final. O adversário será o Red Bull Bragantino, que liderou não só a chave como a classificação geral. Como teve melhor campanha, a equipe de Bragança Paulista tem o mando do jogo.

Por outro lado, o Oeste confirmou seu rebaixamento com a derrota. Uma vitória podia não só tirar a equipe da degola, como também colocar na zona de classificação para as quartas. Com o resultado negativo, entretanto, o Rubrão manteve-se com apenas 10 pontos e terminou na lanterna da classificação geral.

Precisando vencer para fugir da zona da degola, o Oeste começou melhor a partida e fez Cássio trabalhar logo aos sete minutos. Com o Corinthians com dificuldade na armação de jogadas, era o time de Barueri quem levava mais perigo.

Se as coisas já não estavam fáceis para o Timão, pareciam ficar ainda mais preocupantes a partir dos 33 minutos. Primeiro, Everaldo sentiu a coxa e precisou ser substituído por Janderson. Logo na sequência, Boselli sofreu um choque em dividida de cabeça e também precisou deixar a partida, dando lugar a Mateus Vital.

Ainda assim, o Corinthians conseguiu reagir até abrir o placar através da bola parada. Aos 47 minutos, em cobrança de falta lateral, Luan cruzou com categoria na cabeça de Danilo Avelar, que subiu mais alto que a zaga e desviou para o fundo das redes, deixando os alvinegros em vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, o Corinthians voltou mais equilibrado, mas ainda tinha dificuldade para criar boas chances. Do outro lado, o Oeste até chegou a balançar as redes aos 17 minutos, mas a arbitragem pegou impedimento de Marlon na jogada.

Aos poucos, entretanto, o Corinthians se achou na partida e passou a ganhar os duelos no meio-campo, principalmente pela entrada de Ederson, ainda no intervalo. Faltava mais qualidade no último passe, mas a equipe de Tiago Nunes passou a controlar o ritmo de jogo.

Precisando vencer, o Oeste se lançou para o ataque nos minutos finais, mas levou pouco perigo

Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria)26/07/2020 17:31

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...