Grêmio vence a Chapecoense, deixa a vice-lanterna e segue vivo na luta contra o rebaixamento

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No segundo tempo, o Imortal continuou em cima. Logo aos 5, a equipe descolou bela jogada pelo chão, terminada em cabeceio de Diego Souza sobre a trave. A pressão surtiu efeito. Aos 14, Thiago Santos dominou na entrada da área e foi avançando. A zaga não chegou junto e o volante só parou com a bola na rede.

O jogo – A Chape já começou em cima e, logo aos 2 minutos, obrigou boa defesa de Gabriel Chapecó. Porém, após o susto, o Grêmio foi se soltando no jogo e passou a controlar a posse de bola, enquanto a Chapecoense se fechava no campo de defesa.

Pela próxima partida, o Grêmio terá parada dura contra o Flamengo, em Porto Alegre, nesta terça. Há chances de a equipe carioca ir a campo com um time alternativo, pois este será seu último compromisso antes da final da Libertadores, no dia 27, contra o Palmeiras.

Com o resultado, a equipe gaúcha conquista duas vitórias seguidas, soma 35 pontos e vai para a 18ª posição, ultrapassando o Sport, novo vice-lanterna. Já a Chape segue com seus 15 pontos, isolada na lanterna e há muito já rebaixada.

You May Also Like