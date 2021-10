São Paulo bate o Corinthians, Ceni conquista 1ª vitória no retorno e time descola do Z4

O São Paulo venceu o Corinthians na noite desta segunda-feira, por 1 a 0, no Estádio do Morumbi, em clássico pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A vitória manteve a série invicta do Tricolor, agora de oito jogos, e acabou com a sequência de seis empates, além de manter o tabu, em casa, contra o arquirrival, para quem não perde desde 2017.

O resultado fez o São Paulo saltar para a 12ª colocação, com 34 pontos, seis acima da zona de rebaixamento.

O Corinthians, por outro lado, com 40 pontos, estacionou na sexta posição e perdeu a chance de ultrapassar o Bragantino.

O São Paulo começou a partida aceso, ligado, contra um Corinthians apenas morno. Assim, Luciano marcou logo no primeiro minuto, mas o gol foi anulado por um impedimento milimétrico.

O susto não bastou para acordar os visitantes. Pouco depois, Reinaldo teve liberdade na esquerda e cruzou para Calleri completar e abrir o placar em lance que João Victor e Gil vacilaram.

A partir daí, o Tricolor deu um passo atrás para especular os contra-ataques. Em um deles, Igor Gomes quase ampliou.

O Corinthians se mostrou dependente de Renato Augusto e Giuliano, com os três homens de frente e Cantillo presos na marcação. A dupla criou a melhor oportunidade alvinegra, mas a bola acabou escapando de Giuliano, a tempo de Volpi ficar com ela.

Antes do intervalo, Du e Liziero se estranharam e provocaram uma confusão generalizada. No fim, apesar dos pedidos dos corintianos pela expulsão do são-paulino, o árbitro deu um amarelo para cada lado e encerrou a questão.

Na etapa final, o jogo caiu muito. Aliás, também ficou muito tempo parado. Apenas após as primeiras substituições as chances de gol começaram a ser criadas.

O São Paulo, apesar de recuado, foi quem mais assustou, com uma bomba de Luciano na trave. O Corinthians, mesmo com a bola, sofreu pela falta de criatividade.

Assim, em um Majestoso sem muito brilho, o Tricolor fez a festa no final graças aos três pontos fundamentais para o time descolar do Z4.

No próximo domingo, o Timão vai visitar o Internacional, em Porto Alegre, em jogo marcado para às 16 horas.

O São Paulo, no mesmo dia, mas às 18h15, vai encarar o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri/assessoria)

