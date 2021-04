Renda Pará começa a ser pago para nascidos no mês de junho

(Foto:Marcello Carvalho/G1) – Pessoas e empresas cadastradas do Fundo Esperança nascidas em novembro também estão na rodada de recebimento do benefício.

Nesta segunda (26), e terça-feira (27), nascidas no mês de junho recebem o benefício do Renda Pará de máximo R$ 500. O atendimento pode ser realizado em qualquer agência do Banco do Estado do Pará (Banpará).

O novo período de pagamentos deve-se à mudança no cronograma, feita para garantir a segurança dos beneficiários e um acesso sem filas ou aglomerações. As agências funcionam inclusive aos sábados, de 8h às 14h, exclusivamente para atendimento dos dois programas emergenciais. Também foi providenciado o aumento de funcionários para realizar triagens e auxílio aos usuários nas unidades bancárias.

Segundo o balanço, até sexta-feira (25), o benefício de R$ 500 alcançou 66.334 pessoas e pagou um montante de R$ 33.167.000,00.

Fundo Esperança

Nesta segunda (26) e terça-feira (27), nascidos em novembro pode realizar o saque do Fundo Esperança, para autônomos que foram diretamente atingidos financeiramente pela pandemia da Covid-19.

O Fundo Esperança já realizou o pagamento do benefício de R$ 56.824.842,40, para pessoas físicas e R$ 56.276.242,38, para pessoas jurídicas, totalizando um montante de R$ 113.101.084,78.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...