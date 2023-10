Haddad nega ‘descompromisso’ do governo com meta fiscal após fala de Lula

“Se ele (Lula) não estivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio da área econômica para orientar o Congresso”, declarou Haddad (Foto:Gabriela Bilo / AE).

Presidente Lula declarou que dificilmente meta de déficit zero nas contas públicas será alcançada. Ministro da Fazenda comentou sobre o assunto nesta segunda-feira

Em entrevista a jornalistas nesta segunda-feira (30), na sede do Ministério da Fazenda, o titular da pasta, Fernando Haddad, comentou sobre as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que a meta de déficit zero nas contas públicas em 2024 “dificilmente” será cumprida. Segundo Haddad, “não há descompromisso” fiscal da parte do governo ou do presidente.

“Muito pelo contrário. Se ele (Lula) não estivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio da área econômica para orientar o Congresso”, disse o ministro sobre o assunto.

O déficit zero nas contas públicas só será alcançado se foram adotadas medidas para aumentar a arrecadação, de até R$ 168 bilhões. Porém, na sexta-feira (27), Lula disse que não deseja abrir o ano de 2024 com cortes em investimentos. “Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Já dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero”, disse, na ocasião.

“Eu não quero fazer corte de investimentos de obras. Se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que que é? De 0,25%. O que é? Nada. Absolutamente nada. Vamos tomar a decisão correta e vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil”, continuou o presidente.

Na última sexta-feira (20), participou por videoconferência da cerimônia de celebração dos 20 anos do programa Bolsa Família. Foi a 1ª aparição pública desde os procedimentos

A declaração ocorreu no momento em que o Ministério da Fazenda tenta garantir maior celeridade na aprovação de medidas consideradas importantes pela equipe econômica para o equilíbrio orçamentário no próximo ano.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2023/16:36:15

