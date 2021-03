Helder atualiza medidas sobre lockdown neste sábado (27)

O governador do Pará, Helder Barbalho (foto), fará anúncio neste sábado (27) sobre a a atualização das medidas restritivas |Foto: Marco Santos/Agência Pará

Anúncio será a partir das 9h e será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Governo, site da Agência Pará e TV Cultura

O governador do Pará, Helder Barbalho, ao lado dos prefeitos da região Metropolitana de Belém, realizará coletiva de imprensa, na manhã deste sábado (27), às 9h, para atualizar sobre o cenário epidemiológico da Covid-19 no Estado e sobre as medidas de segurança em relação ao avanço da doença no Pará.

O comunicado oficial será realizado de forma virtual e transmitido ao vivo pelas redes sociais do governo do Estado, site Agência Pará e TV Cultura do Pará.

O anúncio de amanhã foi precedido por uma reunião entre Helder Barbalho e os prefeitos da Região Metropolitana de Belém realizada na manhã desta sexta-feira (26).

LOCKDOWN

Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará estão com as atividades não essenciais restritas, o chamado ‘lockdown’, desde o último dia 15 de março, com o objetivo de diminuir aglomerações e, consequentemente, a circulação do novo coronavírus (SARS-CoV-2).

A restrição também é uma forma de garantir que se evite o colapso no sistema de saúde, uma vez que o aumento da demanda impede o melhor atendimento aos infectados.

Caso o lockdown não seja prorrogado, as normas de restrição de serviços não essenciais terminam na próxima segunda-feira (29).

