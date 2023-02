Homem de 44 anos é preso após tentar estuprar criança de 6 anos em Placas

Josimar Pessoa Magalhães, de 44 anos – Foto: Polícia Civil

Um homem foi preso, na tarde da última segunda-feira (30), suspeito de tentar estuprar uma criança de apenas 6 anos de idade. Familiares denunciaram o caso à Polícia Civil que efetuou a prisão em flagrante.Josimar Pessoa Magalhães, de 44 anos, teria tentado estuprar uma criança de apenas 6 anos de idade. O caso aconteceu em Placas, no sudoeste do Pará.

Era por volta de 13h30 quando a polícia foi informada de que na Comunidade Aparecida, que fica a cerca de 40 km do centro de Placas, o homem teria tentado cometer o crime. Horas depois a Polícia Civil conseguiu localizar o suspeito.Acompanhada da mãe, a vítima foi encaminhada ao Conselho Tutelar da cidade. Testemunhas compareceram a delegacia para prestar depoimento contra Josimar.

Segundo a polícia, a criança não possui nenhum vínculo familiar com o suspeito, porém, não foi informado como ele teria chegado até a vítima.No dia 18 de janeiro outro caso foi registrado na região do Xingu. A vítima também tinha apenas 6 anos de idade, o suspeito, que não teve o nome revelado é um idoso, de 68 anos, e foi preso no município de Medicilândia.

O crime teria acontecido na área rural da cidade. A polícia só conseguiu ter acesso a esse caso após a mãe da vítima procurar as autoridades e denunciar o estupro.

Segundo ela, o homem aproveitou um momento a sós com a criança e obrigou a vítima a entrar em um dos quartos da casa e tirar a roupa. Neste novo caso Josimar poderá responder pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas. (Com informações do Confirma Notícia).

Jornal Folha do Progresso em 01/01/2023/15:45:08

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...