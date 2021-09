Publicado edital de concurso da Prefeitura de Santarém com 551 vagas para diversos cargos; confira

(Foto:Reprodução) – Inscrições devem ocorrer exclusivamente pela internet no período de 8 de outubro a 8 de novembro.

Foi publicado no fim da tarde desta quarta-feira (22) o edital nº 001/2021 que dispõe sobre a realização de concurso público municipal, contemplando 28 cargos efetivos nos níveis médio/técnico e superior para preenchimento de 551 vagas com remuneração base de R$ 1.100,00.

O concurso que será organizado e realizado pelo Instituto Bezerra Nelson é fruto de acordo firmado pela Prefeitura de Santarém com a 9ª Promotoria de Justiça, durante audiência de conciliação ocorrida no dia 10 de dezembro de 2020, na 6ª Vara Cível.

O certame será composto de prova objetiva e prova de títulos. Inscrições devem ocorrer exclusivamente pela internet no período de 8 de outubro a 8 de novembro. A prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 12 de dezembro deste ano.

Confira aqui o edital na íntegra

O acordo foi feito no âmbito da Ação Civil Pública ajuizada pelo MPPA em 2015, na qual houve determinação para que o município se abstenha de fazer contratações temporárias.

De acordo com o extrato de contratação do Instituto Vicente Nelson publicado na edição desta quarta, do Diário Oficial dos Municípios Paraenses, as inscrições serão feitas exclusivamente no site da organizadora do concurso, e a taxa de inscrição será de R$ 99,90 para os cargos de nível médio e R$ 119,90 para nível superior.

Por Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA

22/09/2021 19h22

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...