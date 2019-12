Helder Barbalho está na Espanha para apoiar Ongs no Pará

(Foto:Reprodução) – O governador do Estado, Helder Barbalho, lidera a comitiva do Pará que desembarcou neste sábado (7), em Madri, na Espanha, para participar da Conferência do Clima (COP 25) da Organização das Nações Unidas.

Com o tema “Hora de Agir”, o evento deste ano é um espaço internacional para os líderes mundiais dialogarem sobre as ações frente às mudanças climáticas. Encontro começou no último dia 2 e segue a próxima sexta-feira (13).

“Vamos apresentar as nossas propostas e reafirmar o compromisso institucional para buscar alternativas e construir ações efetivas para colaborar com a política que evite as mudanças climáticas e, que acima de tudo, também construam soluções para o desenvolvimento sustentável em respeito a floresta, a Amazônia, ao Brasil e ao mundo” – governador Helder Barbalho.

#OParáNaCOP25 🌎 | Vamos apresentar nosso compromisso com a agenda climática, com a preservação da floresta e com o desenvolvimento sustentável na #cop25madrid. pic.twitter.com/3X9zU97iDs — Helder Barbalho (@helderbarbalho) December 7, 2019

Governo sofrendo pressão.

Os gritos ambientalistas em defesa dos brigadistas, acusados pela Polícia Civil do Estado do Pará, de iniciarem o fogo na APA de Alter do Chão, em setembro, já começaram a “pipocar” na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em Madri, na Espanha.

Resta saber se o governador Helder Barbalho, vai aguentar a pressão dos ambientalistas globalistas. Sendo que recentemente, Helder tem demonstrado que não quer ir para o embate com as Ongs que atuam no estado do Pará.

O governador no mês passado, trocou o delegado que presidia o inquérito sobre o fogo na região de Alter do chão, causando revolta da população e elogios dos ambientalistas.

Com informações da Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...