Jovem é morto a facadas e seu cunhado é baleado durante a madrugada em Santarém

A mulher de Jhayson, que testemunhou o crime, ficou horrorizada e chamou seu irmão, José, de 22 anos, para ajudá-la. O outro jovem foi ao encontro da mulher, e encontrou o corpo do cunhado no chão.

Os dois agressores atacaram Jhayson com facadas, principalmente no pescoço, depois de perseguirem o jovem por alguns metros.

Segundo o 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Jhayson havia acabado de buscar a namorada na parada de ônibus, e seguia com ela pela Rua da Macabeira, quando foi atacado pelos dois homens, entre as ruas Maicá e São Lázaro.

Jhayson Costa de Andrade, de 26 anos, foi morto a golpes de faca na madrugada desta segunda-feira (09) em Santarém, Oeste Paraense. O rapaz, que também era chamado de “Miguel”, foi assassinado por volta das 1h30 no bairro Pérola do Maicá.

