Helder Barbalho lidera com folga primeira pesquisa ao governo do Pará

A Pesquisa Realtime Big Data ouviu 1.200 paraenses entre os dias 15 e 16 de abril. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro fica em 3 pontos. Agência Pará/Foto:Divulgação

O atual governador aparece com 60% dos votos contra 7% do segundo colocado, Zequinha Marinho, do PL de Jair Bolsonaro

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

A Record no Pará divulgou há pouco os números da primeira pesquisa eleitoral sobre a disputa para o governo do estado.

Helder Barbalho, o atual governador, aparece com 60% dos votos contra 7% do segundo colocado, Zequinha Marinho, do PL de Jair Bolsonaro. Em terceiro lugar está Fernando Carneiro, do Psol.

O último é Cléber Rabelo (PSTU), com 1%. Brancos e nulos são 12% e os entrevistados que não responderam somam 17%.

