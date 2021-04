Helder Barbalho prorroga bandeiramento vermelho por mais sete dias no Pará

Governador do PA Helder Barbalho anuncia prorrogação de medidas restritivas por mais uma semana. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Após reunião de comitê científico, Helder decide prorrogar restrições

O governador Helder Barbalho anunciou, nesta quinta-feira (8), que o Pará permanecerá com o bandeiramento vermelho por mais sete dias. No bandeiramento vermelho é proibida a circulação de pessoas no período de 21h às 5h, salvo casos excepcionais, e com funcionamento restrito de estabelecimentos comerciais.

Segundo o governador, a decisão está apoiada nos dados das secretarias municipais de Saúde, além de pesquisas desenvolvidas em parceria com a Ufra, que analisa as informações e cria projeções dos futuros quadros epidemiológicos no estado, levando em consideração os números de demanda por leito e de infecção e mortes pelo coronavírus.

“Tomamos a decisão de manter o bandeiramento vermelho em todo o Estado do Pará”, disse Helder.

No discurso, Helder Barbalho acrescentou que em algumas regiões há redução no número de infectados e menor pressão por leitos de hospital. Ele citou como exemplos a Região Metropolitana de Belém, o oeste do Pará e o Marajó. “Mas as regiões nordeste, sul e sudeste merecem uma atenção redobrada”, acrescentou.

O governador também divulgou a taxa de ocupação de leitos de UTI do Estado, que chega a 83,7% e a 66,6% a ocupação de leitos clínicos.

