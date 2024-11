Helder recebe pedido para Barcelona jogar no Mangueirão

(Foto: Reprodução/@barcalegends/Instagram) – Equipe do Barça Legends tem Romário, Rivaldo e outros grandes nomes da história do Barcelona.

O Estádio Olímpico do Pará “Jornalista Edgar Proença”, mais conhecido como Mangueirão, é o principal palco esportivo de Belém e do estado como um todo. Na última semana, abrigou os treinos da Seleção Brasileira para o jogo contra a Venezuela e, em breve, pode receber grandes ídolos do futebol mundial.

Isso porque são grandes as chances de que o F.C. Barcelona, um dos principais clubes de futebol do mundo, jogue no Mangueirão, em Belém. A notícia pegou fãs e entusiastas de surpresa nesta segunda-feira (18).

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o diretor da equipe Barça Legends, Josep Maria Meseguer, enviou uma mensagem ao governador do Pará, Helder Barbalho, onde pede que a equipe possa jogar no Mangueirão, em Belém.

“Olá, governador Helder Barbalho. Será para nós, para o Barça Legends, para o FC Barcelona, uma experiência fantástica poder jogar uma partida das lendas pela primeira vez na Amazônia, em Belém do Pará. Um abraço!”, disse Meseguer no vídeo.

O Barça Legends reúne grandes nomes que fizeram parte da história do clube catalão, como os brasileiros Edmilson, Rivaldo, Giovanni, Adriano e Romário. Outros craques como Saviola, Francesco Coco, Guzmán e Navarro também participam da equipe.

A partida ainda não foi oficialmente marcada, mas já é grande a expectativa do público para que o jogo se concretize. Os internautas, inclusive, especulam que grandes nomes da história do futebol paraense sejam convidados para o jogo contra o Barça Legends no Mangueirão.

BARÇA LEGENDS NO BRASIL

O Barça Legends tem feito jogos no Brasil. O mais recente deles ocorreu no último domingo (17), onde a equipe da Catalunha disputou um amistoso beneficente com a Seleção Pelé Pequeno Príncipe Legends e venceu por 2 a 1, com gols de Rivaldo e Saviola (Barça Legends) e Richarlyson (Seleção Pelé Legends). Veja abaixo a escalação que atuou na partida, realizada em Curitiba (PR):

Fonte: Adams Mercês – Google News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/11/2024/17:27:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...