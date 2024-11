Hospital Regional em Marabá aborda desafios e cuidados especiais na prematuridade

(Foto: Reprodução) – A unidade de saúde do Governo do Pará desenvolve, entre outras ações para acolhimento de prematuros, os projetos Polvinho Amigo e Canguru

Camila Pereira da Silva, moradora do município de Canaã dos Carajás, acompanha há 73 dias a filha prematura, Helena, que recebe cuidados especializados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá. Nesta segunda-feira (18), Camila participou da programação alusiva à campanha Novembro Roxo, que debate aspectos da prematuridade.

“Tem sido um grande desafio desde o nascimento da Helena. Mas aqui no Hospital recebemos todo o suporte necessário, tanto para a saúde dela quanto para o nosso emocional. Participar dessas atividades é muito especial, pois me sinto acolhida e percebo que não estou sozinha nessa jornada”, disse Camila.

A unidade do Governo do Pará promoveu palestras educativas sobre desafios e cuidados essenciais com recém-nascidos prematuros. As atividades também incluíram dinâmicas interativas, voltadas ao fortalecimento do vínculo entre mães e profissionais da unidade. O objetivo foi reforçar a importância do acompanhamento médico especializado e do apoio emocional durante o período de internação.

A enfermeira neonatal Kaylenn Nascimento, que atua no HRPS e foi palestrante na ação, destacou a relevância de orientar as mães sobre os cuidados diários com os bebês prematuros. “Nosso foco é fornecer orientação sobre como cuidar dos bebês, desde os aspectos médicos até os cuidados emocionais. Essas atividades visam fortalecer o vínculo entre mães e filhos, oferecendo apoio prático e emocional para que possam lidar com os desafios da internação de forma mais tranquila e confiante”, explicou a profissional.

Estatística – O Dia Mundial da Prematuridade é lembrado anualmente em 17 de Novembro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é um dos países com maior número de nascimentos prematuros. Aproximadamente 12% dos nascimentos no País são de prematuros, totalizando cerca de 340 mil bebês prematuros por ano, o equivalente a seis prematuros a cada 10 minutos.

A médica pediátrica Daiane Oliveira, diretora Técnica do Hospital, explicou que a gestação normal dura até 41 semanas e seis dias. Quando o parto ocorre antes de 37 semanas, o bebê é considerado prematuro. As principais causas da prematuridade, segundo a pediatra, são hipertensão materna, diabetes gestacional e outras condições, como pré-eclâmpsia.

“A prevenção é essencial para a gestação saudável. Realizar o pré-natal corretamente, seguir as orientações médicas, ter alimentação balanceada, controlar ganho de peso e evitar o estresse são fundamentais para a saúde da mãe e do bebê”, enfatizou a especialista.

A profissional ainda ressaltou que a prevenção da prematuridade ajuda a evitar complicações, como a imaturidade respiratória, problemas no sistema digestivo e metabólico, e possíveis sequelas no desenvolvimento neuropsicomotor.

Referência – A UTI Neonatal do Hospital Regional, gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), é referência no atendimento a prematuros, oferecendo cuidados especializados para recém-nascidos em estado crítico. Atende crianças de 22 municípios da região de Integração Carajás.

Com nove leitos intensivos neonatais, a unidade é equipada com tecnologia de ponta, e conta com médicos, enfermeiros, técnicos em Enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais. “Nosso diferencial está na qualidade do atendimento e na dedicação de nossa equipe. Garantimos cuidados personalizados, com carinho e profissionalismo, em um ambiente que prioriza a humanização”, destacou Polliana Lobo, coordenadora da UTI Neonatal.

Ela destacou ainda os projetos de humanização destinados aos pequenos pacientes, dentre os quais o Projeto Polvinho Amigo, que utiliza polvos de crochê para proporcionar conforto aos recém-nascidos, ajudando-os a se sentirem mais seguros, e o Projeto Canguru, que incentiva o contato pele a pele entre bebês e seus pais, fortalecendo o vínculo familiar e auxiliando na recuperação.

Serviço: O Hospital Regional do Sudeste do Pará garante à população atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica, e 38 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

Fonte: Cristina Indio do Brasil – Repórter da Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/11/2024/17:20:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...