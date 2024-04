Mulher considerada principal fornecedora de drogas no nordeste do Pará é presa no aeroporto de Belém

PC prende mulher no aeroporto de Belém suspeita de fornecer drogas e lavagem de dinheiro, no PA. — Foto: Divulgação/PC

Investigada voltava de um presídio federal após visitar o companheiro e co-fundador de uma facção no Pará quando foi presa.

Uma mulher considerada a principal fornecedora de drogas na região de Tomé-Açu, no nordeste do Pará, foi presa dentro do aeroporto internacional de Belém pela Polícia Civil.

A prisão preventiva ocorreu na última sexta-feira (19), após a mulher, de 42 anos, retornar de viagem. A suspeita estava em um presídio federal visitando o companheiro e co-fundador de uma facção no Pará.

Segundo a PC, a investigada movimentou no último biênio mais de 3,5 milhões de reais. A mulher deve responder pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Os policiais também cumpriram seis mandados de buscas e apreensões. Aparelhos eletrônicos, joias e veículos estavam entre os bens apreendidos.

Segundo as investigações, a mulher era a principal fornecedora de drogas e ainda atuava como “Torre”, espécie de coordenador regional do tráfico de drogas, em Tomé-Açu.

A operação “Último Voo” foi coordenada pela Delegacia de Quatro Bocas e contou com a atuação da DRFC, DRFVA, DRFRC, DRRBA. As investigações continuam.

