Helicóptero do Ibama foi recebido a tiros durante operação em Rondônia -Vídeo

Operação foi realizada pelo Ibama na megaoperação de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia.(Foto:Reprodução Blog Adecio Piran)

Helicóptero do Ibama foi recebido a tiros durante operação em Rondônia

Um helicóptero do Ibama foi recebido a tiros em cidade do Interior de Rondônia, segundo o Jornal Bom Dia Brasil na Rede Globo o ataque foi orquestrado por madeireiros em terra indígena, aeronave não foi atingida e a Policia Federal investiga o ataque.

Assista ao Vídeo –Tiros no Helicóptero do Ibama em Rondônia

Mega Operação

O Ibama iniciou nesta quarta-feira (05/06), dia mundial do meio ambiente, megaoperação de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Dezessete equipes de fiscalização inspecionam as áreas.

A Operação Amazônia Soberana mobilizou 165 agentes ambientais federais, o maior efetivo já reunido em uma missão, para realizar autuações, embargos e apreensões em 7 estados: Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. A segurança é garantida por 125 policiais militares e civis, que também contribuem com a aplicação de medidas penais aos infratores. Oitenta e cinco carros e cinco helicópteros são usados nas ações. O objetivo é esquadrinhar as regiões com maior concentração de ilícitos para conter a expansão dos danos ambientais.

Além das ações ostensivas, o Ibama reforçará operações remotas baseadas no cruzamento de dados gerados por satélite com informações de bases cadastrais. O desflorestamento ilegal pode resultar em multa, responsabilização penal e obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente.(As informações são da Assessoria de Comunicação do Ibama)

