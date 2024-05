Bombeiros do Pará ajudam vítima do desastre no Rio Grande do Sul a reencontrar família

(Foto: Agência Pará)- O especialistas paraenses foram enviados para o município de Eldorado do Sul, onde cerca de 30 mil pessoas estão desabrigadas e buscam por desaparecidos.

Os Especialistas do Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) já iniciaram a atuação no Estado do Rio Grande do Sul, após serem enviados para as áreas mais afetadas pelo desastre natural. A equipe está no município de Eldorado do Sul e, nesta terça-feira (7), já ajudaram uma senhora, que estava desaparecida, a reencontrar os familiares.

Um levantamento da prefeitura da cidade gaúcha aponta que atualmente, no local onde os bombeiros paraense atuam, cerca de 30 mil pessoas estão desabrigadas e buscam por desaparecidos. Ainda não há mais detalhe sobre o resgate realizado pelo grupamento ou quem é a família da senhora que estava desaparecida, mas o governador do Pará, Helder Barbalho, afirma que a equipe continuará trabalhando arduamente no município.

“Não vamos medir esforços para apoiar as buscas no Rio Grande do Sul, que sofre com as enchentes. Enviamos o grupamento de busca e salvamento que merece todo reconhecimento e já está em deslocamento para o município de Eldorado. Vamos continuar trabalhando para trazer mais alívio ao povo gaúcho diante desta lamentável tragédia”, destacou.

Auxílio especializado

A equipe com cinco especialistas do Grupamento de Busca e Salvamento, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará levou ajuda civil-militar à população do Rio Grande do Sul, afetada, desde a última segunda (29), por chuvas extremas e enchentes. O grupo viajou na tarde da última sexta-feira (3), por designação do governo do Estado.

Os bombeiros especialistas tem a missão de somar nas ações de resgate para salvar vidas, que é o foco deste momento. A atuação integrada é dialogada junto ao Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom) e ao gabinete de crise no Rio Grande do Sul. O planejamento inicial é que a equipe atue na área por uma semana, prazo que pode ser estendido, após futura reavaliação do cenário.

Desastre

A forte chuva que atingiu o Rio Grande do Sul afetou 388 dos 497 municípios do Estado e causou dezenas de mortes. O desastre climático ainda afetou o fornecimento de água tratada e de energia elétrica em centenas de milhares de imóveis.

A chuva também levou o Guaíba ao maior nível já registrado.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2024/13:43:18

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

