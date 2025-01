Em Brasil Novo, mulher é alvejada a tiros; principal suspeito do crime é seu ex-companheiro

(Foto: Reprodução) – Deusirene Lopes dos Santos, de 31 anos, residente em uma vila localizada na Travessa 25 de Dezembro, bairro da Torre, em Brasil Novo, no sudoeste do Pará, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na madrugada desta quarta-feira, 22 janeiro.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 4h após moradores próximos à residência da vítima ouvirem diversos disparos de arma de fogo. Imediatamente, os policiais se dirigiram ao local e encontraram Deusirene já ferida.

Os disparos atingiram as costas e o braço da vítima, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Maria José Biancardi. No setor de emergência, ela recebeu atendimento médico e, segundo os profissionais de saúde, um projétil permanece alojado na região torácica. Apesar da gravidade do ferimento, o estado de saúde de Deusirene é considerado estável, sem risco de morte.

Ainda no hospital, a vítima informou à polícia que o autor dos disparos seria seu ex-companheiro. A guarnição realizou buscas na tentativa de localizar o suspeito, mas, até o momento, ele permanece foragido.

A Polícia Civil de Brasil Novo instaurou um inquérito para investigar o caso e segue com as diligências para capturar o autor do crime.

