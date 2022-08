Highline vence leilão e arremata torres de telefonia fixa da Oi

(Foto:Cristiano Mariz/Exame) – O juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio, homologou, em leilão realizado nessa segunda-feira, 22, a proposta pública vinculante de R$ 1,697 bilhão da empresa NK 108 Empreendimentos e Participações S.A., afiliada da Highline Brasil, para a compra do ativo constituído pela Sociedade de Propósito Específico “SPE TORRES 2”, composto por 8 mil torres de telefonia fixa.

O ativo, da operadora Oi, que está em recuperação judicial, inclui contratos, direitos, obrigações, licenças e demais equipamentos necessários à sua operação.

Durante o leilão, foram abertos os envelopes lacrados apresentados pelas empresas American Tower do Brasil e IMS Brasil, mas nenhuma apresentou proposta. Dessa forma, os representantes da NK 108 ratificaram a proposta vinculante que já havia sido juntada ao processo de recuperação judicial.

Após manifestações favoráveis à homologação da proposta da NK 108, do Administrador Judicial, representado na audiência pelos advogados Adriana Conrado Zamponi e Igor Garbois Fernandes Ribeiro e do promotor Leonardo Araújo Marques, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o juiz Fernando Viana deliberou pela homologação.

“Diante da ausência da apresentação de outras propostas do edital de leilão e da concordância do MP [Ministério Público] e do administrador-judicial, declaro vencedor do procedimento competitivo do ativo SPE TORRES 2, e homologo a proposta vinculante por ela apresentada, no valor de R$ 1.697 bilhão”. (Com informações da Agência Brasil/EXAME).

Jornal Folha do Progresso em 23/08/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...