Mulher encontrada morta em bar foi assassinada pelo ex-namorado e estava grávida em Peixoto de Azevedo-Mato Grosso

(Foto: Montagem Repórter MT)- A Delegacia de Peixoto de Azevedo indiciou o autor do homicídio qualificado de Janaína Ribeiro do Nascimento, 31 anos, e representou pela prisão de Carlos Rangel Ferreira da Costa, de 48 anos, foragido após assassinar a ex-namorada.

O fato ocorreu no último domingo (18.02). A vítima foi encontrada morta, dentro de sua residência, na Rua do Comércio, em Peixoto de Azevedo.

O laudo da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) apontou, preliminarmente, que a vítima foi morta devido a uma lesão na cervical, pois teve o pescoço quebrado. Janaína estava grávida, mas ainda não há confirmação se o filho era do autor.

Conforme a investigação, o autor teve uma briga com a ex-companheira e a matou com as próprias mãos. Ele tapou a boca e nariz da vítima e com isso obstruiu as vias aéreas. Durante a luta corporal, ela teria virado o pescoço e ele quebrou com a força dos braços. Parte do celular quebrado do autor foi encontrado no local do crime.

O autor teria fugido em direção ao estado do Pará, para o distrito de Castelo Sonhos, no mesmo dia do crime. No local, ele comprou uma passagem com destino a Altamira, no mesmo estado. Contudo , desistiu de pegar o ônibus com receio de ser abordado no caminho pelas autoridades.

A equipe de investigação de Polícia Civil continua em busca pelo criminoso.

Fonte: Redação com Assessoria e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2024/13:33:20

