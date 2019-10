Homem armado invade cadeia e resgata presos de alta periculosidade em Novo Progresso

(Foto: Arte Jornal Folha do Progresso) – Um homem encapuzado,armado invadiu , na madrugada deste sábado (29), a Cadeia de Novo Progresso e resgatou três presos de alta periculosidade. A ação aconteceu por volta das 3h30mn.

Segundo informações apuradas pela reportagem, apenas um policial designado pela Susipe faz a segurança do local, no momento da invasão não tinha segurança por falta de contingente.

Os presos resgatados foram identificados como Higor de Freitas Bispo, Lero Antonio de Sousa e Jhonny de Jesus Silva.

Conforme as informações apuradas, o criminoso entrou pelos fundos , pulou murro, na área de circulação do prédio com um alicate estourou os cadeados das grades externas da cela e deram fuga aos comparsas. Segundo a fonte o encapuzado possuía uma arma em punho , tipo pistola, ele indagou os demais “se queriam fugir”, os mesmos preferiram permanecer, somente os três fugiram. Na sela que atearam fuga havia oito (8) presos, restou cinco(5).

Estrutura da DEPOL de Novo Progresso é precária.

A deficiência na Segurança Publica de Novo Progresso é notável como é no estado. O Governo do Estado prometeu abrir concurso publico para novos agentes Prisional, no entanto a situação da carceragem de Novo Progresso é muito precária e põe em risco os profissionais que ali trabalham.

A cadeia de Novo Progresso esta abandonada e põem em risco quem ali trabalha para manter a segurança dos presos. Providencias em regime de urgência é necessário – o governo precisa olhar para Segurança Publica de Novo Progresso. Os agentes reclamam que a estrutura do prédio é altamente vulnerável e possui condições favoráveis a invasões e fugas. “O muro é praticamente dentro da cela; pulou, está na rua”, explica um dos policiais, que não quis ter o nome revelado. Conforme relatos repassados para redação, a cadeia de Novo Progresso não mantém condições nenhuma de um agente cuidar de tanto preso dessa cidade, Novo Progresso tem um índice de violência altíssimo cárcere sempre lotado e é um risco muito grande um só agente fazer manobras de movimentação na cadeia, o que na verdade nem pode ser feito por um só, são pais de família arriscando sua própria vida nessa situação,concluiu.

A cadeia tem em media diariamente mais de 30 homens e cinco mulheres presas e somente uma mulher investigadora, um agente prisional por turno e um investigador.

Em Novo Progresso a Delegacia de Policia Civil é composta por um(01)Delegado,um (01) Agente prisional, três (03) investigadores e os servidores são fornecidos pelo município de Novo Progresso.

Os agentes reclamam a falta de segurança (agentes prisional), a estrutura do prédio é altamente vulnerável e possui condições favoráveis a invasões e fugas.

Foragidos

Os resgatados são considerados pela policia de Alta periculosidade. Higor de Freitas bispo, preso por trafico de drogas, Lero Antonio de Sousa, preso por trafico de drogas e homicídio no estado de São Paulo e Jhonny de Jesus Silva, trafico de drogas

Veja Fotos Abaixo; A policia suspeita que o encapuzado que teve ousadia de tal ação, se trata de Marcos, irmão de um dos detentos por nome Jhonny (vulgo Rei da Moleza ), providencias já foram tomadas para prender o suspeito e os foragidos.

