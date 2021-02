Detran retoma gradativamente atendimentos na região oeste do Pará a partir de segunda-feira, 22

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA 19/02/2021 18h29 Atualizado Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

*Renovação de CNH, desde que não necessite de coleta biométrica; *Exames de Aptidão Física e Mental e Avaliações Psicológicas; *Aulas teóricas de legislação na modalidade remota por meio de teleaula; *Serviços de primeiro emplacamento e de transferência de propriedade apenas para concessionárias e revendas de veículos, por meio de um despachante; *Vistoria veicular no DETRAN/PA, apenas para regularização de veículos oficiais e liberação de veículos retidos no parque de retenção; *Vistoria realizada pelas empresas credenciadas (ECV); *Estampagem de placas pelas empresas credenciadas; ****Os serviços previstos nos incisos II, IV e V necessitam de agendamento através dos canais de atendimento do DETRAN/PA (site, chat e/ou callcenter).

You May Also Like