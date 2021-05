Homem bebe o dia todo, espanca família e vai preso em Santarém

Na confusão, uma menor de idade que tentou apaziguar a briga, acabou sendo agredida com um soco. | Edinei Silva

Vizinhos que ouviram a briga acionaram a polícia, que ao chegar no local, prendeu o suspeito em flagrante.

Bebida e confusão são duas coisas que sempre atraem fatos indesejados. A combinação desses dois fatores pode causar efeitos de grandes proporções e agravamentos.

Após beber muito, um homem perdeu o controle de suas ações e acabou partindo para agressão contra seus irmãos. O que culminou em uma confusão generalizada com vários familiares. O caso ocorreu no bairro da área verde zona leste, de Santarém, no baixo amazonas.

O agressor foi identificado como Pedro Antônio, e de acordo com informações, estaria ingerindo bebida alcóolica desde às 10 horas da manhã do último domingo (2), já no período da noite totalmente embriagado começou ser agressivo e a xingar familiares.

Uma de suas irmãs pediu para que ele fosse dormir, e isso, causou mais revolta em Pedro Antônio. Na confusão, uma menor de idade que tentou apaziguar a briga, acabou sendo agredida com um soco. Ela desmaiou em seguida.

Vizinhos que ouviram a briga acionaram a polícia, que ao chegar no local, prendeu o suspeito em flagrante. Pedro Antônio foi enquadrado na Lei Maria da Penha, após cometer violência contra a mulher.

O agressor teve direito a fiança, mas por não pagar, foi transferido à penitenciária de Cucurunã.

