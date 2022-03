Homem com HIV é preso por infectar propositalmente várias mulheres

(Foto:Reprodução) – A Polícia de Pontalina (GO), a 127 km da capital goiana, prendeu o vigilante Leovaldo Francisco da Silva, de 37 anos, nesta segunda (21/3), pela acusação de ter feito sexo sem o uso de preservativo com seis mulheres, das quais três testaram positivo para o HIV.

De acordo com elas, o acusado não explicou sua condição de soropositivo, de forma intencional, infectando três delas até o momento.

A delegacia de Pontalina foi acionada, por meio do delegado Leylton Barros, que afirmou, de acordo com os relatos, que Leovaldo infectou várias mulheres desde 2019, quando descobriu sua sorologia. Mas o suspeito afirma ter descoberto ser soropositivo há pelo menos um mês, mesmo o delegado afirmando ele já saber do seu estado, desde 2020. (As informações são Portal CM7).

Uma das mulheres resolveu fazer o teste de HIV há 15 dias, após o término do relacionamento com o vigilante e por ter ouvido boatos de que ele estivesse contaminado. Após isso, outras mulheres preocupadas com a história, também recorreram a exames médicos e à delegacia. Encorajadas, foram ouvidas separadamente e de forma sigilosa, em dias e horários diferentes, para preservação da imagem das vítimas.

O acusado, recém-casado e com um filho, foi preso e vai responder pelo crime de lesão corporal gravíssima. Ele teve o celular apreendido para análise pericial. Com a repercussão do caso, o delegado Leylton Barros espera novas denúncias e o resultado de exames de laboratório já iniciados para chegar ao fim do inquérito.

A Polícia Civil do Estado de Goiás informou que a divulgação da imagem do homem se respalda na Lei nº 13.869 e Portaria nº 02/2020-PCGO, para ampliar informações e denúncias em torno do caso.

Jornal Folha do Progresso em 22/03/2022/09:37:12

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...