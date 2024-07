Homem de 56 anos é suspeito de matar namorada, de 15, a tiros na Paraíba

Foto: Reprodução/TV Cabo Branco | Casal morava junto há cerca de um ano. Durante audiência de custódia, o homem ficou em silêncio e não deu detalhes do crime.

Gilson Cruz de Oliveira, 56 anos, é o principal suspeito da morte da adolescente Maria Vitória dos Santos, de 15, em Monteiro, na Paraíba. O homem foi preso suspeito do crime cometido no último domingo (14/7). Nessa segunda (15/7), a Justiça decidiu por manter a prisão.

De acordo com o delegado Sávio Siqueira, que investiga o caso, durante a audiência de custódia, Gilson se reservou o direito de ficar em silêncio e não deu detalhes sobre o crime. Ainda segundo o delegado, duas colegas da vítima prestaram depoimento.

A adolescente e o suspeito moravam juntos há cerca de um ano.

Relacionamento

A mãe da adolescente, Maria Lúcia dos Santos Farias, disse que Maria Vitória conheceu o suspeito quando começou a trabalhar na padaria dele, há, aproximadamente, dois anos. À época, a adolescente tinha 13 anos.

Segundo a mãe, ela descobriu que eles mantinham relações sexuais desde aquela época, quando eles já estavam morando juntos, o que pode configurar estupro de vulnerável, segundo o Código Penal.

O delegado Sávio Siqueira informou que, se for constatado que houve tal relação, ele deverá responder também por estupro de vulnerável, além do feminicídio. No entanto, o investigador explicou que ainda não ouviu a mãe da vítima, pois ela não está em condições de prestar depoimento.

A adolescente havia relatado, em mensagem de áudio, que o namorado, Gilson Cruz, era violento e tinha feito ameaças com uma arma de fogo: “Jogou a pistola na minha cara”, contou a jovem.

Ainda segundo a mãe, Maria Vitória dos Santos tentava terminar o relacionamento com o suspeito porque tinha medo e recebia ameaças. A mãe mora em São Paulo e planejava retornar para buscar a filha.

Morta a tiros

De acordo com testemunhas, Maria Vitória e Gilson estavam bebendo dentro da casa do homem, quando deram início a uma discussão, momento em que o suspeito teria feito os disparos com a arma que matou a adolescente.

De acordo com o delegado Sávio Siqueira, por meio do monitoramento de câmeras de trânsito, a Polícia Civil conseguiu localizar, checando a placa do carro, que o suspeito estava em Caruaru. Foi solicitado o apoio da Polícia Militar de Pernambuco, que conseguiu prender o suspeito por volta das 17h, quando ele estava em Brejo da Madre de Deus.

