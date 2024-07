Marido dá soco na vagina de esposa que quis continuar transa em swing

Foto: Wesley Ortiz/Arquivo | Homem agrediu a própria companheira, com socos nas partes íntimas, e a ameaçou de morte. Ele foi preso.

Homem, de 37 anos, foi preso por ameaçar, e desferir socos contra as partes íntimas de sua esposa, de 29 anos, durante um swing – troca de casais – em uma residência no Jardim Colúmbia, em Campo Grande, na noite de domingo (14). Ele surtou por ter terminado primeiro com amiga e ver a mulher ainda mantendo relação sexual com o amigo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal está junto há 14 anos e possuem três filhos, mas a mulher relatou que o companheiro sempre tem um comportamento alterado e explosivo quando sai ou quando bebe, e que por vezes, fica em casa para não passar situações como essa.

Durante a noite deste domingo, eles foram até a residência de um casal de amigos onde resolveram fazer um swing, porém, o homem acabou terminando o ‘serviço’ primeiro que a esposa e ficou com raiva, chegando a surtar por ver a companheira ainda mantendo relação com o amigo.

Ameaças também foram proferidas pelo homem para a esposa. “Vou te matar com mordidas, sua sem vergonha”, tudo isso após ter dado socos nas partes íntimas da mulher.

O casal de amigos expulsou o suspeito para fora da residência, que ficou chutando o portão e gritando, ameaçando ainda mais a esposa de morte. A Guarda Civil Metropolitana foi acionada e prendeu o suspeito, encaminhando o indivíduo para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

O caso foi registrado como ameaça, injuria, vias de fato e violência doméstica.

Fonte: Top Mídia News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2024/10:31:45

