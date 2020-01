Homem diz que queria pagar tratamento médico de esposa ao ser flagrado traficando drogas em Tucumã

(Foto:Reprodução) – Com o preso, Polícia Civil apreendeu vinte tabletes de maconha prensada

Antonio Bezerra da Silva, de 43 anos, foi preso nesta terça-feira (07) por tráfico de drogas em Tucumã, sudeste paraense, durante a Operação Marijuana. Os policiais da delegacia local, vinculada à Superintendência Regional do Alto Xingu, prenderam o traficante com quase sete quilos de maconha prensada, dividida em vinte tabletes.

A equipe coordenada pelo delegado Rafhael Machado vinha investigando Antonio há alguns dias, e na manhã desta terça, agiram no intuito de prendê-lo. Depois de manter uma campana perto da casa do suspeito, eles abordaram um homem que entrou e saiu da casa de Antonio. Quando interpelado, esse indivíduo confessou aos policiais que foi no local comprar drogas. Com essa informação, os policiais decidiram agir.

Eles chamaram Antonio, que atendeu os policiais e começou a ser interrogado. Depois de um tempo de conversa, ele confessou que mantinha a droga em casa, pois estava começando no ramo do tráfico para conseguir dinheiro para pagar um tratamento médico da esposa.

A droga encontrada com Antonio estava embalada, prensa e pronta para revenda. Com a prisão do homem em flagrante, ele foi levado a delegacia onde foi autuado por tráfico de entorpecentes.

