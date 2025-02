Homem é agredido em shopping em Fortaleza, retirado à força e morto

Homem é espancado dentro de shopping e assassinado com vários tiros do lado de fora do estabelecimento — Foto: Reprodução

Um suspeito foi preso horas após o crime. Homicídio ocorreu no Bairro Sapiranga e é investigado pela Polícia Civil. Assista o vídeo no final da matéria.

Um homem foi agredido por criminosos em um shopping, retirado à força e assassinado com dez tiros na calçada do estabelecimento no Bairro Sapiranga, em Fortaleza, na tarde de sábado (1º).

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que Anderson Pereira da Silva, 29 anos, foi contido por dois homens. Ele tentou reagir, mas recebeu vários chutes e murros, enquanto era segurado pelo pescoço, com um golpe conhecido como “mata leão”.

Um terceiro homem, que aparece nas imagens com uma blusa vermelha, acompanhou as agressões, dando instruções para a dupla que agredia o homem.

Durante a confusão, um segurança do shopping tentou separar os agressores, porém, a dupla conseguiu levar Anderson para o lado de fora, onde ele foi assassinado na frente de várias pessoas. A vítima portava uma faca.

O Via Sul Shopping, onde ocorreu o crime, informou ao g1 que colabora com a investigação do caso.

“O shopping está colaborando ativamente com as investigações, fornecendo todo o suporte e informações às autoridades e reitera seu compromisso com a segurança de seus frequentadores”, disse em nota.

A Secretaria da Segurança afirma que a Polícia Civil segue com as investigações para localizar e capturar os outros suspeitos do crime.

Prisão de suspeito

Horas após o crime, a polícia prendeu Diógenes Balbino dos Santos, conhecido como “Grandão”, de 34 anos, por suspeita de envolvimento na execução de Anderson. Ele é apontado como o homem que deu instruções a dupla que agrediu a vítima.

Durante depoimento, Diógenes negou participação no assassinato, relatando que estava no shopping apenas para comprar um controle remoto.

Contudo, a polícia identificou a presença dele, em imagens das câmeras de segurança, antes, durante e após o crime. Chegando a orientar que os suspeitos que retirassem a vítima do estabelecimento, “pois estava cheio de crianças”.

Na casa dele a polícia apreendeu o short e a camisa que ela estava vestido no momento do crime.

Diógenes, que já possui antecedentes criminais por roubo, porte ilegal de arma de fogo e dano, passou por audiência de custódia no domingo (2), ocasião em que teve a prisão preventiva decretada por homicídio qualificado.

Morte de mulher pode ter motivado o crime

Uma das suspeitas da polícia é que o assassinato de Anderson foi motivado pela suspeita do envolvimento dele na morte da própria companheira.

Geisa Ibiapina Sousa Araújo, 38 anos, foi encontrada sem vida em um quarto na Travessa Vitória Régia, no Bairro Sapiranga, na manhã de sábado. O corpo dela não apresentava marcas de violência.

Testemunhas relataram à polícia que Anderson havia passado a noite toda com a mulher antes dela ser encontrada morta. O casal estava junto há quatro meses.

Apesar do corpo de Geisa não apresentar marcas de agressão, a causa da morte dela só poderá ser determinada após o resultado da Perícia Forense.

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/02/2025/09:31:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...