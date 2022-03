Homem é baleado no peito e morre na frente de amigos, em Altamira

Vítima e assassino. (Foto:Reprodução/ Correio de Carajás)

De acordo com as testemunhas, a vítima teve um desentendimento com o assassino

Câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem José Nilton Ferreira de Oliveira foi morto com um tiro no peito, na travessa Deoclides de Almeida, bairro da Brasília, em Altamira, sudoeste paraense. O crime ocorreu por volta das 11h do último sábado (19). (Com informações do site Correio de Carajás).

A vítima conversava em uma rodada com um grupo de amigos. O suspeito apareceu caminhando. Aparentemente, houve um desentendimento entre os dois. O criminoso sacou a arma e disparou um tiro em José. Ele ainda caminhou por poucos metros, mas logo caiu morto em cima de uma calçada. De acordo com as testemunhas, a vítima e o assassino já haviam discutido horas antes, por motivo não esclarecido.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, mas somente puderam constatar a morte de Nilton. O corpo dele foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia, sendo posteriormente liberado à família.

A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências na tentativa de localizar e prender o autor do homicídio.

