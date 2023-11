Homem é encontrado carbonizado em área rural no município de Placas, no PA

Corpo encontrado e a corda amarrada. – (Foto: Reprodução)

Corpo foi encontrado por populares na tarde deste domingo, 19 de novembro de 2023.

Na tarde deste domingo (19), por volta das 18h30min uma guarnição da polícia militar foi acionada por populares, informando que havia um corpo no Travessão 240 Sul, as proximidades da área central do município de Placas, no Pará.

De posse das informações, os policiais foram ao local e constataram o fato, e se tratava de um homem que até o momento não identificado.

Conforme a policia, o corpo se encontrava com uma corda na região do pescoço e carbonizado por conta de um incêndio próximo ao local.

A guarnição realizou a preservação do local até a chegada da perícia. O corpo foi levado pela Polícia Investigativa para a identificação e constatação do óbito.

Ocorrência da PM

Município de Placas, Pará

Fonte: Com informações da PM e Plantão / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/11/2023/07:14:57

