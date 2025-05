Homem é encontrado morto no Pará e perícia aponta possível choque elétrico como causa

Foto: Reprodução | Vítima foi identificada como Lindiomar Alves, o “Gaúcho”; corpo pode ter permanecido dois dias no local antes de ser localizado.

Um homem de 50 anos, identificado como Lindiomar Alves, conhecido popularmente como “Gaúcho”, foi encontrado morto no município de Belterra, no oeste do Pará, na tarde desta segunda-feira (5). A ocorrência mobilizou a Polícia Científica, que esteve no local para realizar a perícia e coletar informações sobre a possível causa da morte.

A equipe de perícia chegou ao local por volta das 12h30, após ser acionada por moradores da região. De acordo com o perito criminal Giuseppe Trancredi, os indícios apontam que a morte pode ter ocorrido no sábado (3), o que indica que o corpo permaneceu no local por aproximadamente dois dias antes de ser descoberto.

Segundo Trancredi, a suspeita inicial é de que Lindiomar tenha sofrido uma descarga elétrica.

“Lamentavelmente, o cidadão veio a óbito. Pelo que avaliamos no local, trata-se de um choque elétrico. Provavelmente ele estava realizando algum tipo de trabalho sem os devidos cuidados, o que resultou nessa fatalidade”, explicou.

Após os procedimentos periciais no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Santarém, onde passará por exames complementares que poderão confirmar oficialmente a causa da morte.

Fonte: Blog do Tabocal/Jornal Folha do Progresso

