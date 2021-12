Sem saber, suspeito mata homem que salvou seu filho

Um dia antes do assassinato, filho do suspeito estava se afogando em rio da cidade de Verdelândia e foi resgatado pela vítima.

Vítima foi morta a tiros dentro de casa

Em um dia, herói. No outro, vítima. Esse é o enredo de uma história que movimentou a pequena cidade de Verdelândia, a 596 km de Belo Horizonte. Um homem de 30 anos foi morto a tiros dentro de casa. Ironicamente, no dia anterior, ele havia salvado a vida do filho do suspeito do seu assassinato.

O crime aconteceu no início de outubro deste ano. Segundo a Polícia Civil, os dois homens começaram a brigar em um bar. Logo em seguida, o suspeito buscou uma arma de fogo e, com a ajuda de outra pessoa, foi até o imóvel da vítima. No local, ele a baleou com vários disparos.

A dupla fugiu após o crime. Um dos homens foi preso e está em prisão domiciliar por causa de problemas de saúde. O outro ainda está foragido.

Segundo a delegada Glênia Balieira Torres Aquino, responsável pelo caso, o que o suspeito não sabia é que a vítima havia salvado o filho dele de um afogamento um dia antes do assassinato.

“Ao que consta, o homem, que havia chegado à cidade poucos dias antes, teria ficado muito agradecido, mas não chegou a ver quem era a pessoa que havia salvado seu filho, sabia apenas que era marido de uma conhecida”, explica a delegada.

O inquérito sobre o caso foi concluído nesta sexta-feira (17) e a Polícia Civil pediu a conversão da prisão temporária dos investigados em preventiva.

