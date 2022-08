Homem é executado com mais de cinco tiros em Tailândia (PA)

(Foto:Reprodução) – Dois motoqueiros executaram um homem com pelo menos seis tiros na manhã de sábado (20), em Tailândia, região nordeste do Pará.

A vítima foi identificada como José Andrecir e era conhecida como “Dadá”. O homicídio aconteceu na travessa Ourilândia, próximo ao bairro Macarrão. O homem estava sentando na calçada quando foi baleado pelos suspeitos e morreu no local. O crime assustou moradores das proximidades que foram até o local para olhar o que ocorreu. As informações são do Portal Tailândia.

Dadá trabalhava numa oficina próxima de onde foi morte. Ele estava sentado numa cadeira verde na esquina da travessa Ourilândia, quando dois homens numa motocicleta, modelo Bros, se aproximaram de Dadá realizando os disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Familiares de Dadá estiveram no local bastante abalados com a perda do parente. Uma empresa funerária privada fez a remoção do corpo da vítima. Equipes das polícias Civil (PC) e Militar (PM) para investigar o caso. Até 11h41, ninguém tinha sido presos suspeito de envolvimento no homicídio.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado por meio da delegacia do município de Tailândia, no sudeste do estado. “O corpo da vítima foi encontrado na rua Ourilândia, bairro Piçarreira, com marcas de lesões provocadas por arma de fogo. Diligências estão sendo feitas no intuito de identificar e localizar os autores do crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia 181. O sigilo é garantido.

Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar. (Com informações do Portal Tailândia).

