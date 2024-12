Homem é executado com vários tiros de pistola no nordeste do Pará

Foto: Reprodução | O crime aconteceu no início da noite de terça-feira (17).

No município de São Miguel do Guamá, região do nordeste paraense, um homem foi executado com vários tiros de pistola. O crime aconteceu no início da noite de terça-feira (17).

Por volta das 18h30min, policiais militares do 42⁰ Batalhão receberam informações de que um homem tinha sido alvejado por vários disparos de arma de fogo, no bairro Patauateua, mais precisamente na rua Luís Gomes, às proximidades de um depósito de bebidas. Os policiais foram até o local informado e encontraram o homem já sem vida. A vítima foi identificada como Elson Roberto Brás de Araújo, de 45 anos.

Segundo testemunhas, o crime foi praticado por três homens não identificados que estavam num carro branco. A Polícia Militar realizou buscas, mas nenhum suspeito foi encontrado. A Polícia Civil de São Miguel já instaurou um inquérito para tentar desvendar o caso.

