Tensão na Alepa: polícia usa bala de borracha e spray de pimenta contra manifestantes do SINTEPP

Foto: Reprodução | Durante a ação, dois professores foram atingidos e precisaram de atendimento médico. Entenda como começou a confusão

Os deputados estaduais Erick Monteiro e Renato Oliveira tentaram acessar a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) nesta quarta-feira (18), mas foram contidos por manifestantes, o que desencadeou uma confusão. A polícia, responsável pela segurança de uma das entradas da Alepa, interveio utilizando balas de borracha e spray de pimenta contra os manifestantes.

Durante a ação, Jociana Ribeiro, uma professora de Abaetetuba, foi atingida e passou mal. Ela recebeu os primeiros socorros no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Alan Silva, professor presente no protesto, relatou também ter sofrido agressões por parte de policiais que intervieram utilizando balas de borracha e spray de pimenta contra os manifestantes.

Além dos dois professores, colegas da imprensa que faziam a cobertura do protesto também sofreram agressões.

A manifestação dos professores ocorre em frente à Alepa como resposta às medidas propostas pelo governador Helder Barbalho (MDB), que foram aprovadas pelas comissões da casa legislativa. O foco do protesto é o Projeto de Lei 729/2024, que está em votação hoje no plenário. O texto prevê, entre outras mudanças, alterações no Estatuto do Magistério, gerando insatisfação entre os profissionais da educação.

Posicionamento da Polícia Militar

Durante a manifestação, a Polícia Militar foi acionada para garantir o acesso dos deputados estaduais à Alepa. Segundo a corporação, manifestantes bloquearam a entrada e lançaram objetos contra parlamentares e agentes de segurança. Em resposta, a PM utilizou medidas de contenção, incluindo balas de borracha e spray de pimenta. Dois manifestantes foram detidos e encaminhados à Seccional do Comércio.

A mobilização ocorre em meio a um cenário de crescente tensão entre os profissionais da educação e o governo estadual, com um possível impacto significativo no início do próximo ano letivo.

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2024/15:56:10

