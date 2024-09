Hospital do Sudeste do Pará implementa projeto para aperfeiçoar atendimento ao paciente

Foto: ASCOM/HRSP | Iniciativa valoriza a capacitação contínua dos profissionais de enfermagem e promove a humanização do atendimento.

José Silva, 47 anos, morador de Marabá, foi encaminhado para uma cirurgia ortopédica no Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP). Ele é um dos muitos pacientes que vivenciam os benefícios do projeto “Enfermagem 360º”, que visa aprimorar a qualidade do atendimento dos usuários da instituição.

“Quando cheguei ao hospital, a equipe de enfermagem foi extremamente atenciosa e prestativa, esclarecendo todas as dúvidas. Fui acolhido de maneira humanizada, e as informações sobre o meu procedimento foram transmitidas de forma clara e detalhada, o que me deixou tranquilo e confiante, sinto que estou em boas mãos”, relatou José.

A iniciativa implementada pela unidade do Governo do Pará adota uma abordagem integral, na qual a equipe de enfermagem acompanha o paciente desde a admissão até a alta hospitalar, garantindo um cuidado contínuo e próximo. O projeto também visa preparar os profissionais para assumir papéis de liderança e gestão, fortalecendo a cultura da qualidade e segurança do paciente.

A paciente Maria Oliveira, 35 anos, moradora de Parauapebas, também compartilhou sua experiência na unidade. “Senti-me amparada em cada etapa do tratamento. A equipe realmente se preocupa com o paciente, o que faz toda a diferença”, destacou Maria, que foi atendida na unidade gerida pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

O projeto “Enfermagem 360º” do Hospital Regional de Marabá capacita profissionais de enfermagem com foco em segurança do paciente, controle de infecções, gestão, liderança e comunicação. A metodologia envolve aulas teóricas, workshops e mentoria individual. A iniciativa visa elevar a qualidade do atendimento, promovendo um cuidado mais humanizado e centrado no paciente.

Crisila Reis, enfermeira da unidade, destacou que o projeto vem contribuindo para o desenvolvimento da equipe e a melhoria dos processos assistenciais. “A capacitação contínua nos permite aprimorar nossas práticas diárias, o que reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado. Quem ganha com isso é, sem dúvida, o paciente, que recebe um cuidado mais seguro, eficiente e humanizado”, enfatizou.

Segundo Alan Ferreira, diretor assistencial da unidade, o projeto, mesmo em seus primeiros estágios, tem sido fundamental para elevar a qualidade do atendimento oferecido no hospital. “Investir na capacitação da equipe de enfermagem vai além do aprimoramento técnico. Estamos fortalecendo aspectos essenciais como empatia, acolhimento e comunicação com o paciente, fatores cruciais para um atendimento humanizado e seguro”, afirmou.

Ferreira também destacou que a dedicação dos profissionais da instituição impacta diretamente a satisfação dos pacientes e a confiança que estes depositam na equipe. “A melhoria contínua dos processos assistenciais e o cuidado constante com o bem-estar do paciente são pilares essenciais para garantir que ele se sinta acolhido e seguro em todas as etapas de sua jornada hospitalar”, concluiu.

Perfil – Os serviços no Hospital Regional do Sudeste do Pará são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade é referência na região, com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica e 38 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

