Homem é morto com facada no interior do Pará; suspeito leva tiro na testa e sobrevive

A imagem mostra o momento da prisão do suspeito e ele com a bala alojada na testa | Foto: Reprodução: Redes sociais

Segundo a polícia, o suspeito foi baleado na cabeça e na virilha por uma terceira pessoa, de identidade desconhecida, após atacar a vítima com uma facada.

João Itamar Alves da Silva foi assassinado com uma facada na noite de quarta-feira (18/9), em Santa Luzia do Pará, nordeste do estado. O suspeito de cometer o crime foi preso em flagrante e se trata de Antônio Neles Gomes de Abreu. Segundo a polícia, ele foi baleado na cabeça e na virilha por uma terceira pessoa, de identidade desconhecida.

O crime aconteceu em uma loja de conveniência. Segundo as autoridades, João estava sentado em uma cadeira no lado externo do estabelecimento quando Antônio surgiu e atacou a vítima com um golpe de arma branca. Após a facada, uma pessoa atirou contra o suspeito e fugiu sem deixar pistas.

Moradores ainda tentaram socorrer João, mas ele não resistiu aos ferimentos. Já o suspeito, foi socorrido ao Hospital Regional de Capanema, onde passou por exames. Um dos tiros que o atingiu o suspeito, ficou alojado na testa dele. No entanto, o projétil que ficou alojado na testa dele, conforme Polícia Militar, não penetrou o crânio do suspeito. O estado de saúde de Antônio não foi revelado.

Até agora, a motivação do crime é desconhecida. As autoridades ainda tentam localizar o autor dos disparos que acertaram Antônio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

