Homem é preso ao sair de agência dos Correios com R$ 1 mil em notas falsas em Conceição do Araguaia, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A PF informou que o flagrante ocorreu na tarde de quinta (30), no momento em que o suspeito deixava a agência dos correios. No abordagem, ele acabou confessando o delito e afirmou ter pago a quantia de R$ 255 pelas cédulas falsas.

Segundo a PF, o caso chegou ao Setor de Inteligência dos Correios, que alertou a corporação de uma correspondência com conteúdo suspeito destinada ao suspeito, que morava no distrito de Alacilândia.

A Polícia Federal em Redenção prendeu em flagrante um homem que estava com R$ 1 mil em cédulas falsas em Conceição do Araguaia, sudeste do Pará.

You May Also Like