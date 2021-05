Homem é preso após fazer disparos de arma de fogo em via pública em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Leandro César Costa foi detido com duas pistolas calibre.40, de uso exclusivo das forças armadas, e mais carregadores e munições

Na manhã desta terça-feira (11), um homem foi preso após fazer disparos em via pública no município de Parauapebas, no sudeste paraense. O caso ocorreu nas proximidades do Terminal Rodoviário da cidade e Leandro César Costa, de idade desconhecida, foi capturado após denúncias de populares às equipes do 23º Batalhão da Polícia Militar (23º BPM). Com o acusado, os agentes também apreenderam duas armas de fogo e munições.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição realizava rondas quando foi informada de que o ocupante de uma caminhonete modelo Hilux, de cor prata, estava efetuando disparos de arma de fogo pelas ruas de Parauapebas. Com apoio de outras equipes, os policiais iniciaram as buscas ao veículo, que foi localizado na avenida Presidente Kennedy, no bairro Beira Rio.

Leandro recebeu ordem de parada e foi revistado, assim como o veículo que conduzia. No local, foram encontradas duas pistolas calibre .40, de uso exclusivo das forças armadas, além de três carregadores e 40 munições intactas e uma deflagrada.

O suspeito que estava no carro foi apresentado para a autoridade policial de plantão na 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas, responsável pelo procedimento administrativo.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...