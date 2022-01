Vítima de estupro denuncia crime através de atividade escolar e suspeito é preso no Pará

Escola acionou assistência social de Tucuruí e Polícia Civil iniciou investigação. Parente do menor foi preso por ‘estupro de vulnerável continuado’.

Homem é preso pela Polícia Civil pelo crime de estupro de vulnerável, em Tucuruí.

A Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem pelo crime de estupro de vulnerável continuado majorado pelo parentesco. A prisão ocorreu nesta sexta-feira, 31, e foi efetivada pela equipe local da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca). (A informação é da Policia Civil do Pará)

Segundo a Polícia Civil, a vítima conseguiu escrever, em uma atividade escolar, a série de crimes a que vinha sendo infligida desde os seus oito anos de idade, o que levou a Escola a comunicar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), posteriormente o Conselho Tutelar e a Deaca de Tucuruí, que iniciou a investigação.

Diante dos elementos de informação consubstanciados, foi solicitada a representação pela prisão preventiva do acusado, e dado o seu cumprimento.

O homem está à disposição da justiça.

Jornal Folha do Progresso em 03/01/2022/11:36:29

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...