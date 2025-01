Homem é preso em Ipixuna do Pará por tortura, cárcere e estupro qualificado. (Foto: Polícia Civil)

Um homem foi preso preventivamente no último sábado (4), em Ipixuna do Pará, sob suspeita de tortura, cárcere privado, estupro qualificado, lesão corporal, posse irregular de arma de fogo e posse ilegal de munição. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Pará, no âmbito da operação “Ártemis”, e comunicada sem detalhes sobre a identidade do suspeito ou da vítima.

Por nota, a Polícia Civil informou que “a operação teve início em agosto de 2024, após uma denúncia relatar que o suspeito havia agredido a vítima e a submetido a violência psicológica, sexual, patrimonial e moral, além de mantê-la em cárcere privado. Durante a investigação, o indivíduo fugiu para uma área de mata ao notar a presença policial. No entanto, após novas buscas, ele foi localizado em um sítio na zona rural de Ipixuna do Pará e capturado”.

Durante as investigações, foram apreendidos diversos objetos pertencentes ao suspeito, incluindo um simulacro de arma, um revólver calibre .38, dez munições calibre .38, cartuchos deflagrados, uma arma caseira e um chicote feito de fio elétrico. Os materiais foram apresentados à autoridade policial para análise e perícia.

A operação “Ártemis” contou com o apoio de diversas unidades policiais especializadas, como as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM), ao Atendimento à Criança e Adolescente (DEACA), e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP). O homem foi conduzido à Seccional Urbana de Paragominas para os procedimentos legais e está à disposição da Justiça.

A identidade do suspeito foi preservada.

Fonte: Smart Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/01/2025/14:42:40

