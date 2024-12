Homem é preso em SC suspeito de homicídio, roubo e corrupção de adolescentes no Pará

Foto: Reprodução | A prisão foi realizada na segunda feira (2), por meio do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter).

A Polícia Civil do Pará prendeu um homem suspeito pelos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e corrupção de adolescentes.

A prisão foi realizada na segunda feira (2), por meio do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter).

A ação iniciou após a Polinter realizar um trabalho investigativo de levantar informações sobre um homem que estava utilizando documentação falsa e trabalhando em uma empresa de limpeza urbana, na cidade de Florianópolis.

A polícia identificou que o suspeito utilizava o documento de RG do primo dele, por meio de uma fotografia sobreposta no documento.

Após investigações, os agentes descobriram que havia três mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça do Pará contra o suspeito.

O primeiro mandado era de prisão preventiva por homicídio qualificado, expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Belém.

O segundo mandado era de sentença condenatória de 6 anos de reclusão por roubo majorado e corrupção de menores, expedido pela 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital. E o terceiro mandado também pela prática de roubo majorado, expedido pela Vara Criminal de Belém.

O suspeito que foi preso em flagrante também vai responder pelo crime de falsidade ideológica na região de Joinville. Ele foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil para procedimentos necessários.

Fonte: PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/08:14:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...