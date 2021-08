Homem é preso por dirigir embriagado a caminho de escolta para garimpo e por suspeita de aliciar menina de 14 anos, em RR

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Perguntado sobre a adolescente, o homem disse que não a conhecia. No entanto, ela contou que era vizinha dele e que não sabia que seria levada para a vila do Paredão mas, que o suspeito faria uma escolta de equipamentos para o garimpo, segundo a PM. Minutos antes a polícia apreendeu 2,7 mil litros de combustíveis que seriam levados a garimpos.

Na abordagem, segundo a PM, o homem ainda tentou subornar o comandante da operação para que a situação fosse resolvida ainda no local e chegou a dizer para o policial que “se for meu amigo, não faltará nada”.

Durante as buscas na caminhonete, foram encontradas várias garrafas de cervejas cheias e uma vazia. Além do motorista, tinham outros quatro ocupantes, entre eles, a adolescente de 14 anos, informou a PM.

You May Also Like