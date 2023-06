Homem é preso por maus tratos contra animais no município de Ananindeua

A Polícia Civil do Estado do Pará, por intermédio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um homem suspeito de maus tratos contra animais, na tarde de hoje, 26 de junho.

“A investigação que culminou com a prisão do homem teve início após denúncia de moradores do condomínio e protetores, pelas redes sociais, em que ele aparece utilizando de um pedaço de madeira para dar ‘pauladas’ em um cachorro nas dependências de um condomínio localizado no município de Ananindeua”, explicou o delegado Dilermano Tavares, diretor da Demapa.

Os policiais civis verificaram, através de pesquisas aos bancos de dados, que o homem estaria com mandado de prisão em aberto pela prática de homicídio qualificado no Estado da Paraíba e, com base nisso, deram cumprimento também a este mandado.

“É importante esse tipo de interação entre Polícia e sociedade civil de um modo geral, para que as denúncias de maus tratos cheguem à Demapa e os envolvidos sejam responsabilizados”, destaca o delegado.

Após a realização de exame de corpo de delito, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e à disposição do Poder Judiciário.

Para denunciar maus tratos contra animais, basta ligar para disque-denúncia 181, ir até a delegacia presencialmente ou mesmo através das redes sociais. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

Fonte: Por Redação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/21:02:27

