Homem é preso por roubar R$ 50 mil de vizinha idosa em Belém camera Homem foi preso após aplicar golpe em vizinha idosa no distrito de Mosqueiro, em Belém | Divulgação/PCPA

Idosa pediu para vizinho ajudá-la a mexer em aplicativo de banco e acabou tendo R$ 50 mil de prejuízo após o homem cadastrar o acesso da vítima no próprio celular para fazer saques, transferências e empréstimos.

Com a crescente digitalização dos serviços, a vida de muitas pessoas se tornou mais “fácil”. A praticidade, no entanto, não atende a todos os públicos, em especial os idosos.

É natural que pessoas mais velhas tenham dificuldades em lidar com a tecnologia, por isso muitas delas pedem ajuda na hora de fazer algo que envolva recursos tecnológicos e o mundo digital.

Foi exatamente isso que levou uma idosa a pedir ajuda de um vizinho para fazer uma portabilidade da conta cadastrada no aplicativo de um banco, onde ela recebe os valores da aposentadoria. O que ela não esperava é que o homem aplicasse um golpe que deixou um prejuízo para a vítima no valor de R$ 50 mil.

O caso aconteceu no distrito de Mosqueiro, em Belém. O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na última quarta-feira (8) pela prática de estelionato. Ele já estava com mandado de prisão preventiva em aberto, que foi cumprido por agentes da Polícia Civil do Pará.

De acordo com a PC, a idosa queria fazer a portabilidade entre bancos para poder continuar a receber seu benefício previdenciário no aplicativo que tinha instalado no celular. Para isso, ela pediu ajuda ao vizinho, que, em vez de realizar a portabilidade, habilitou o aplicativo bancário em seu aparelho pessoal.

De posse do acesso da idosa à conta bancária, o golpista realizou diversos saques, transferências e empréstimos fraudulentos que, juntos, somam um prejuízo de R$ 50 mil.

Após a prisão, o homem confessou o crime e foi encaminhado para exame de corpo de delito. Em seguida, ele foi levado para o cárcere onde se encontra à disposição da justiça.

Fonte: Adams Mercês e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/11/2023/15:57:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...