Homem é preso por tráfico de drogas após fugir duas vezes da Polícia Militar, em Santarém

Kítalo Linhares foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Santarém — Foto: Redes Sociais

Kítalo Matheus Linhares foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (30), em Santarém, após investigações indicarem que ele comercializava entorpecentes no bairro Nova República.

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira (30) um homem identificado como Kítalo Matheus Linhares, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Esperança, em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar, Kítalo, conhecido como “Grilo” já vinha sendo monitorado há algum tempo após informações de que ele atuava como traficante no bairro Nova República, onde teria conseguido fugir duas vezes durante abordagem policial.

Após perceber que estava sendo observado, o suspeito teria mudado o ponto de venda para o bairro Esperança, onde foi abordado e preso em cumprimento à ordem judicial na manhã desta quarta.

O delegado plantonista Aldeci Magalhães recebeu o caso e realizou todos os procedimentos necessários cabíveis na 16ª Seccional Urbana de Polícia, e encaminhou o caso à Justiça.

O advogado de defesa de Kítalo, Renato Sousa Martins Neto, informou que ainda não teve acesso aos documentos do processo.

“O Kítalo foi apresentado à autoridade policial em cumprimento de mandado de prisão, expedido pela terceira vara criminal da Comarca de Santarém. De antemão, a defesa técnica não teve acesso aos autos para fornecer uma posição detalhada sobre os fatos. Assim que tivermos acesso completo aos documentos do processo, nos manifestaremos de maneira mais adequada e fundamentada”, declarou o advogado.

Fonte: Gleilson Nascimento, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2024/17:12:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...