VÍDEO -“Empresária agride atendente de provedor de internet no distrito de Castelo dos Sonhos | PA; “PM intervém para conter confusão”

(Foto: Reprodução/Jornal Folha do Progresso) – Uma briga foi registrada na manhã desta quarta-feira, 30 de outubro de 2024, em um loja de Internet em Castelo de Sonhos. Tudo começou por causa de um problema familiar com a mulher e o atendente.

A mulher, como podemos ver nas imagens, discute com o atendente de uma loja de provedor de internet. Sem paciência, tenta agredir o vendedor da loja, que chama a polícia e não revida. A ação foi gravada por pessoas que estavam no local.

Entenda o Caso – Nesta quarta-feira, 30 de outubro de 2024, um episódio inusitado envolveu uma empresária e o atendente de um provedor de internet, em Castelo dos Sonhos, PA, culminando com a intervenção da Polícia Militar. Em vídeo amplamente compartilhado, a empresária aparece cobrando insistentemente o gerente por um cheque que, segundo ela, foi emprestado e nunca devolvido. Sua filha também se manifesta, reclamando de pertences pessoais – uma bicicleta e brincos de ouro – que segundo ela, estariam com o atendente. Ele tenta negociar para resolver a situação fora de seu horário de trabalho, mas a mulher insiste em resolver imediatamente, alegando que quando a mãe dela emprestou o cheque a ele, foi feito durante o expediente dela. O desentendimento foi acalmado pela Polícia Militar, que dispersou os envolvidos e restaurou a ordem no local. O incidente de natureza pessoal acabou tomando proporções públicas devido à exaltação das partes envolvidas.

Assista ao vídeo da confusão abaixo:

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2024/16:31:58

